El Club Mercedes ingresó a la D y ahora es el más antiguo del fútbol argentino

escudo mercedes.jpg

"Tenemos una felicidad enorme. Llegar a la D no es mí proyecto o de esta Comisión Directiva. Si no de muchísima gente que se coronó hoy con nosotros al mando. Es la frutilla del postre de un laburo de muchos años de distintas dirigencias", le contó Guido Pisoni (35 años), el presidente de la institución, a Diario Popular. Para que Mercedes hoy esté en la D, mucho tuvo que ver... ¡Wado de Pedro! Sí, el Ministro del Interior de la Argentina, que es hincha y atajó en las Inferiores. "Prestó como muchos otros, entre ellos Mariano Elizondo (ex director de la Liga Profesional), su predisposición para ayudar. Sin él, no hubiera sido posible. A Wado lo podés encontrar tranquilamente viendo al equipo de local (en el estadio de la Liga de Mercedina) y por qué no de visitante. Se muestra como un hincha más, ha viajado a muchísimos lados a verlo. Es un placer recibirlo", reveló el dirigente, quién también mencionó a ¡Máximo Kirchner!: "Se le envió una camiseta del club en respuesta a inquietudes e interés que mostró en el ingreso del club".

wado de pedro mercedes.jpg

Con siete fechas jugadas, el Blanquinegro se encuentra último con 3 puntos (por tres empates y cuatro derrotas). El entrenador es Walter Díaz, quién cumple esa función hace casi una década y el plantel está integrado mayoritariamente por pibes del club. "No es la idea del club salir a buscar jugadores para armar un equipazo. Si no formar y jugar con nuestros chicos y a partir de un proceso llegar con ellos a ser un equipazo. Y no necesitamos buscar, porque tenemos jugadores y de muy buena calidad. Si bien aún no ganamos, están muy a la altura", explicó. Y, en sus Inferiores se formó Santiago Sosa, el ex volante de River que hoy juega en el Atlanta United de la MLS. "Es un pibe bárbaro, una persona muy humilde. Antes de irse a Estados Unidos nos hizo una importante donación (medio millón de pesos) que se destinó al fútbol: se mejoró la cancha de 9 donde juegan las Infantiles y se puso a punto el gimnasio, por recomendación de él, que nos dijo que 'es importante que tengan un lugar más organizado para hacer pesas y aumentar volumen'", expresó Pisoni, quien luego, concluyó: "El club está muy agradecido con él, es el padrino de nuestra escuelita. Tiene la referencia de siempre que anda por Mercedes pasar por el club. Jamás se olvida de donde salió. Mis felicitaciones a él por todo lo que ha logrado y a su familia por el excelente pibe que formaron".

"Es un club con una vida social muy rica, de pueblo pero grande, porque contamos con un gran abanico de posibilidades para desarrollarse. Conserva ese don de pueblo, que todos nos conocemos y estamos dispuestos a darnos una mano. Yo como presidente no soy un desconocido para nadie", describió el mandamás. Mercedes tiene más de 2000 socios y además del fútbol, se práctica tenis, básquet, vóley, patín, natación y beach voley. Todos estos deportes se desarrollan en las dos sedes deportivas con la que cuentan, donde también hay espacios de recreación y pileta olímpica. Por otra parte, poseen dos sedes sociales, una con una confitería y ¡un cine!

Santiago Sosa Mercedes.jpg

Ahora, el gran misterio es cómo logró sobrevivir casi un centenario y medio y en Argentina, donde lamentablemente la inflación ha terminado con miles de clubes. Atención, Pisoni, contó la fórmula: "Creo que la receta es tener buenas dirigencias, que se roten las comisiones directivas, que nadie se quede eternamente en el poder. Tener objetivos claros y mantener la esencia por la cual se formó el club, que es un club social, deportivo y cultural. Nunca estuvo cerca de fundirse porque gracias a Dios la tesorería siempre ha estado a cargo de personas muy capaces, que generalmente eran contadores o con estudios cercanos a la rama de los números. Y también, todos los empleados e hinchas queremos mucho al club y estamos presentes, como controlando, mirando que siga funcionando bien, y nadie meta la pata. Nosotros somos prudentes desde lo económico, en no gastar más y generamos fondos de reserva por si hay alguna complicación, por si llueve...".

Si bien es un cambio e impacto grande entrar a AFA, la dirigencia no quiere que el Decano de América deje de ser un club para la gente de Mercedes. "Hoy tenemos la oportunidad de mostrar a nuestros pibes en la vidriera que es la D, que se destaquen y puedan ir a otro club, que sea salida laboral. Hoy cualquier club de la C probablemente pueda pagar un sueldo de 60.000 pesos y para un chico de 18, 20 años es un número importante, para colaborar con su familia. Buscamos que además de para el club, sea una oportunidad para los chicos, que seamos un trampolín para que ellos cumplen su sueño de vivir del fútbol. Que todos vayamos progresando", contó el máximo dirigente de la institución, quien agregó: "El objetivo principal de hoy es aprender trabajando con humildad. Después, el anhelo de todos es que Mercedes sea un club histórico de la D, en un par de años. Que sea el puntapié de una larga vida en AFA".

mercedes con tapia.jpg

Guido Pisoni, el primero a la derecha de Tapia.

Pisoni tiene una larga historia de amor con el club: con 5 años comenzó a jugar fútbol en la escuelita, después en las Inferiores, llegó a Primera (donde fue campeón), fue prosecretario, secretario y hasta que en 2019 se convirtió en el mandamás. Su relación desde el primer día se explica en que su abuelo fue parte de la Comisión Directiva y sus viejos tenían vida social en el mismo. Es presidente, pero no cobra un peso. Todo ad honorem, por el amor a los colores. Vive de su laburo paralelo como abogado en el estudio de su familia y también trabajando particular.

Por último, el dirigente, dijo cuál es su sueño máximo: "Si te hablo como hincha, me encantaría jugar mañana contra Boca y ganarles 3 a 0, pero como dirigente, con la cabeza fría, no, tenemos que trabajar y aprender. Ahora, la D mantiene un amateurismo desde lo dirigencial y deportivo que podemos asumir. Después, ir progresando de categoría, implica estar en otras condiciones. Ojalá en algún momento nos toque como a Defensa y Justicia, pero seguramente si el Halcón tenía la plaza cuando ingresó no hubiese estado a la altura, como nosotros hoy. Todo a su debido tiempo".

Pisoni y su admiración por Riquelme

"Tengo mi corazoncito en la Boca". Así se declaró como hincha del Xeneize, Guido Pisoni. Y como todo bostero, ama a Román. "Mirá, no tengo referentes, pero me encantaría declarar como Riquelme, que los vuelve locos a los hinchas de enfrente. Fue mi ídolo futbolístico y ahora está haciendo un buen laburo", reveló el presidente, que le agradeció al vicepresidente que "nos está haciendo feliz también en estos días" y se imaginó una charla con él: "¡Obvio que me encantaría charlar con Román! El bostero de unos 40 años que no te dice que es su máximo ídolo, tómale la fiebre porque seguro algo le pasa, ja, ja. Si pudiera sentarme 20 minutos con él, me sentiría realizado. La verdad que no sé que le preguntaría. Primero lo miraría un rato con cara de bobo, porque es un tipo que me marcó mucho, ja, ja. Seguro le pediría algún consejo, opinión, uno se puede potenciar como dirigente y así potencia al club. Nunca me había imaginado charlar con él, pero ojalá se dé. Quién te dice que no me toque algún día tomar un cafecito, un vaso de cerveza con él. O compartir un mate, que el más matero, ja, ja. ¡Y lo invito a conocer el club!".

Su deseo de que vuelvan Matías Silvestre y Santiago Sosa, y le abre las puertas a ¡Lucas Biglia!

"Ojalá que en algún momento tenga ganas de volver Matías Silvestre (hoy con 37 años en el Virtus Entella de la Serie C de Italia), al igual que Santiago (Sosa) en un años. Lucas Biglia es de Mercedes, no surgió acá, si no en Estudiantes de Mercedes, pero por supuesto que las puertas estarán abiertas si se quiere poner nuestra camiseta. Si llegamos a competir en la C, ya que en la D no podrían participar porque tuvieron contratos importantes, bienvenidos sean".