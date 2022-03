El Diez puso en duda su continuidad en la selección

"Hoy no es la primera vez que me brindan este amor. Ya lo había sentido acá en Argentina y no esperábamos menos de esta gente después de este ultimo tiempo que venimos pasando. La unión que hay entre el público y la Selección... es un día lindo para disfrutarlo. Creo que lo hicimos todo", comenzó el capitán, autor del tercer gol en La Bombonera.

Por la misma línea, continuó: "Hace tiempo que soy feliz acá, desde antes de ganar la Copa que es un grupo maravilloso. La gente me quiere mucho y cada vez me lo demuestra mas. Soy un agradecido".

"Todo fluye natural, más fácil tanto dentro como afuera de la cancha y ganar ayuda a que todo sea más lindo y más fácil y hoy terminamos este ultimo día de una manera muy buena", añadió.

En cuanto al análisis del juego, explicó: "Fue difícil, no encontrábamos los espacios. En el primer tiempo tuvimos un par de situaciones y después encontramos el partido en el segundo tiempo".

Por último, dejó la puerta abierta a una posible despedida a la vuelta de Qatar: "No sé si habrá otra eliminatoria, pienso en lo que viene, que es Ecuador, el partido contra Italia que es en junio y después del Mundial voy a tener que replantearme muchas cosas".