En una entrevista con Fútbol 910 por Radio La Red, el exfutbolista de largo recorrido como técnico en el ascenso descartó esa posibilidad con una advertencia a su plantel. "Si te toca perder, no hay que cambiar la camiseta con el rival. Si los jugadores quieren la camiseta de Boca, que la compren en una casa de deportes", disparó sin tapujos. Un clarito mensaje para sus dirigidos. ¿Le harán caso a su entrenador?

En la misma línea, el técnico de 57 años se mostró esperanzado para sacar adelante el duelo con el Xeneize y se ilusiona con el batacazo. "Tenemos claro que tenemos que estar bien en todos los aspectos para tener alguna esperanza contra Boca. La Copa Argentina dio muchas sorpresas. Nosotros tenemos nuestra ilusión. Tenemos plantel como para pelear el ascenso y este partido", aseguró.

olim´po.webp

Por otro lado, el DT, que tomó al equipo este año y ya dirigió dos partidos en el Federal A en los que cosechó un triunfo y un empate, se refirió a la actualidad del plantel que viene de pelear el ascenso el año pasado. "El Federal arrancó tarde pero hicimos una buena pretemporada. Tuvimos muchas bajas pero los jugadores que vinieron están respondiendo", comentó.

Hace unos días, el presidente de Racing de Córdoba liquidó a los jugadores por cambiar las camisetas con River

Las declaraciones de Sialle se dan después de que hace unos días Manuel Pérez, presidente de Racing de Córdoba, se mostrara disconforme con sus jugadores y sus pedidos de camiseta a los jugadores de River después de perder por Copa Argentina. "Nunca hubiera esperado ver esa imagen. Cuando me levanté al día siguiente en Santiago me cayó muy mal y a mí me avergonzó. No voy a esperar diez minutos un pantalón con olor a culo de un jugador de River ni las medias con olor a pata", declaró. En Olimpo, tampoco quieren que se vea esa imagen.