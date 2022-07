El durísimo momento de salud de Daniel Passarella

"Ya no es más el Passarella que conocimos. Ahora es otro Daniel", le aseguraron desde su entorno al diario Olé. Revelaron además que el ex jugador y presidente de River, además de dos veces campeón del mundo con la Selección Argentina, por momentos no se ubica en tiempo y espacio.

"El Kaiser sufre hoy un proceso de deterioro cognitivo similar al que vivió su papá. Sus íntimos aseguran que muy pocas veces sale solo de su casa y que sus únicas actividades en la actualidad son algunos paseos en su Mercedes-Benz por las cercanías de la casa de Lomas de San Isidro pero con asistencia, ya que abruptamente puede olvidarse la dirección a la que iba o perder la orientación. O las visitas periódicas a Chacabuco donde desde hace unos años vive su hijo Lucas", informó Olé.

Según cuentan, el menor de sus hijos estaría evaluando regresar a Buenos Aires ya que, por su estado, su papá ya no sólo no puede dirigir nunca más un equipo de fútbol: tampoco administrar los bienes de su propiedad. Si bien si alguno se lo cruzara en la panadería en la que solía juntarse a tomar café con sus amigos o en las calles de su pueblo natal podría no advertir los síntomas, a su alrededor aseguran que hoy son bastante más frecuentes que hace alrededor de tres años, cuando comenzaron a hacerse evidentes.

Si bien se habló en los últimos meses de que podría dirigir (equipos chinos, qataríes, árabes y hasta en selecciones latinoamericanas), en su entorno más íntimo asegurarían que fue más ruido mediático que realidad, ya que en ningún caso hubiese podido asumir la responsabilidad.

Passarella, con una condena social por el descenso de River, sufre estas enfermedades mientras espera la sentencia del juicio que se le inició por malversación de fondos y formación de grupos violentos, que difícilmente ahora lo encuentren culpables.

Su último trabajo fue como Director Ejecutivo de World Talent Group, una empresa que creó con el multimillonario Fito Salume.