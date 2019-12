El ego gigante de Cristiano Ronaldo: "Soy el mejor del mundo y no tengo defectos"

La frase del crack portugués recorrió el mundo y generó muchas críticas. "Sé quién soy y que al final de la historia me dirán 'bravo'". ¿Y la modestia?

Cristiano Ronaldo nunca se caracterizó por ser un jugador humilde. En cada declaración que realiza, el crack portugués deja en claro que no conoce la palabra modestia y las últimas que formuló así lo evidencia. Más allá de que Messi se quedó en este 2019 con los premios The Best y el Balón de Oro, CR7 fue lapidario: "El mejor en este momento soy yo, no tengo defectos. El año que viene veremos".