"Quiero que el hincha de Independiente acompañe este proceso. Hoy se murmuraba a chicos que se están haciendo cargo", disparó Tevez y agregó: “Hay que entender que hay que apoyar a los jugadores. Me molesta el murmullo y que no se los banque. Ellos laburan y son súper profesionales. Si no fuese por ellos estaríamos peleando el descenso, por eso hay que reconocer más su esfuerzo”.

"Yo no quiero cambiar al hincha de Independiente, va a exigir y en eso coincido, pero quiero que entiendan el proceso. Estos chicos hace dos meses no podían levantar las piernas y hoy le peleamos a cualquiera. No podemos cambiar en dos meses", continuó Tevez.

En ese sentido, felicitó a sus futbolistas "porque sacaron al club adelante" y dijo que "el reconocimiento es para ellos". "Me molesta el murmullo. Estoy muy caliente por ese tema. Estamos punteros en nuestra zona", expresó el técnico del Rojo. El club de Avellaneda es líder junto a River y Huracán.

Por otra parte, remarcó que sigue "peleando por estar entre los cuatro primeros" y que hoy el objetivo es luchar por el título. "Queremos pelear el campeonato y estamos con chances de clasificar. No es fácil ganarles a estos equipos", dijo. Y sentenció: "Hoy estoy enojado, pero recuerdo que cuando firmé se hablaba solo del descenso y ahora hablamos de estar entre los mejores cuatro".