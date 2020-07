El ex arquero de River que tuvo coronavirus vuelve a entrenar y, pronto, a jugar

“No sé cómo me lo contagié. Acá una una cuarentena fuerte porque los contagios fueron muchos, ya que a la ciudad entran miles de mineros todos los días. Y si bien es una ciudad pequeña llegamos a tener 100 contagiados por día. Yo era el encargado de hacer las compras y tuve la mala suerte de agarrarme el virus. Fue muy fuerte la noticia porque estamos solos acá, lejos de todo”, relato el ex arquero de River.

Hace pocos días le dieron el alta tras 21 días de aislamiento y le avisaron que volvían los entrenamientos. “Nos explicaron un protocolo para entrenar: vamos a empezar con grupos de 4 personas, luego de una semana con 7 y luego iremos completando el plantel de acuerdo al protocolo. En la fase 3 se podrá entrenar el plantel completo", destacó.

Lo extraño es que, además de la vuelta a las prácticas, ya sabe que tienen que jugar en tres semanas. “Tenemos fecha de vuelta. El 15 de agosto volveremos a la competencia. Hablé con el profe recién y me dijo que en 3 semanas volvíamos a jugar, que era una locura, pero teníamos que ir como en la guerra. Hay que estar tranquilos por las lesiones, porque hace 4 meses que no hacemos nada y no se puede hacer todo junto”, dijo.

Mientras que sobre las razones sobre urgencia, Velazco explicó: “Es que ya esto viene del año pasado, cuando por los temas del gobierno tampoco se pudo jugar. El fútbol el año pasado se paró por la situación del país. Eso desencadenó un juicio con la televisación, entonces ahora nos hacen volver antes de los recomendado".