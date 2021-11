El fuerte cruce entre Ruggeri y La Volpe: "No tenés códigos"

Es por eso que el ex defensor salió al cruce inmediatamente, negó por completo los privilegios de Maradona y, luego de un largo ida y vuelta, la pelea se fue por las ramas, a tal punto que el "Cabezón" concluyó señalándolo como una persona "sin códigos". Después, hasta le recordó el campeonato que perdió con Boca: "Lo ganaba mi nene de cuatro años".

"En México yo nunca vi que Diego saliera, nos metimos adentro de la concentración. Pero se ve que vos tenés todo claro" contestó Ruggeri, y La Volpe replicó con el barbijo entre sus ojos e ironizando: “Entonces ustedes estaban así”.

“Recién hablaste de códigos, esto es no tener códigos. Porque si Diego salía y nosotros no lo sabíamos, igualmente es no tener códigos. Me extraña de vos, sabiendo que Diego no está vivo, que digas que se iba de la concentración”, continuó el panelista de ESPN.

"Vos estás respetando muy bien el código. Vas a defender a Maradona", indicó el ex técnico de la Selección de México, entre otros, y agregó “Vine a hablar de fútbol, no de códigos. Tomátelas. Me aburrí con todo lo que decís, no sabés nada de fútbol”.

A lo que Ruggeri respondió " Yo me aburrí de todas las boludeces que dijiste desde el principio del programa y tuve que escuchar. Vos sos el fenómeno que viniste a llevarte el mundo por delante y con Boca perdiste un campeonato que lo dirigía mi nene de 4 años". Fuerte.

Pero no fue todo, sino que el Cabezón remató: "Mirá lo monstruo que sos que saliste con camisa blanca y corbata roja a dirigir un partido en la Bombonera".