El fulminante insulto de Luis Suárez al ser reemplazado

Ni bien el delantero vio su número en el cartel luminoso y advirtió que por él ingresaría Matheus Cunha con casi todo el segundo tiempo por delante, se retiró por la línea de fondo a los insultos limpios. Justo en ese instante, una de las cámaras tomó el momento en el que Lucho, entre otras cosas, lanzó una fulminante frase que podría ser dirigida para el DT.

"Pelotudo de m…., siempre igual", dijo el exBarcelona mientras caminaba delante de las tribunas que están de espaldas a uno de los arcos. Una vez en el banco de suplentes, Suárez siguió reclamando, aunque ahora intentando ocultar sus palabras y sin mirar a nadie, solo quitándose con bronca las canilleras y desajustándose las vendas.

Para muchos, el mensaje puede haber sido para Simeone, ya que Luis Suárez no juega en el Atlético Madrid los 90 minutos completos desde el 24 de octubre frente a la Real Sociedad y durante los once partidos siguientes fue sustituido o le tocó ingresar desde el banco durante el complemento en diez de ellos. Además, en el fastidio de Lucho podría influir que no atraviesa un buen presente: sólo convirtió un gol en los últimos diez encuentros.