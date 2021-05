El gol olímpico de Di María no alcanzó y Lille salió campeón

Embed

Así, el París Saint Germain cerró una temporada consagrándose solo de la Supercopa y la Copa de Francia, mientras que Lille, que había levantado el trofeo por última vez en 2010/11, festejó por cuarta vez en su historia.

ADEMÁS:

Leeds cerró la temporada con un triunfo y cerca de las copas

Agüero se despidió de la gente de Manchester City con un doblete

El equipo de Mauricio Pochettino ganó con un golazo de Ángel Di María, que lanzó un tiro de esquina que se desvió levemente en Faivre y descolocó al arquero. Quien amplió la ventajas para los parisinos fue Kylian Mbappe, cuya asistencia la brindó Fideo, alcanzado de esta manera un récord de pases-gol con 105 habilitaciones en 264 partidos.

No obstante, en el éxito sobre Brest, Neymar desvió un penal, tras un foul de Faivre a Di María. Pero lo particular se dio en la ejecución, porque el arquero no se paró en el centro, sino que lo hizo más cerca de su poste derecho y el remate del brasileño se fue al lado del palo opuesto.

De esta manera, PSG terminó la Ligue 1 de Francia en el segundo lugar con 82 puntos, producto de 26 victorias, 4 empates y 8 derrotas, en tanto que Lille se sostuvo en la cima con uno de ventaja, gracias a 24 triunfos, 11 igualdades y 3 caídas.