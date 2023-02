Matías, hermano de Lionel Messi, liquidó al Barcelona y a su hinchada al ser consultado sobre un posible regreso del campeón del mundo al club culé.

“Es obvio que me gustaría que Messi algún día volviese. Me encantaría", contó hace unos meses Joan Laporta, presidente de FC Barcelona, y quien no le ofreció renovar su contrato por lo que se fue del club en agosto de 2021. Lionel Messi tiene contrato con París Saint Germain sólo hasta junio de este año pero su hermano Matías se refirió a la posibilidad y... liquidó al club culé.