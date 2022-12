El Loco Gatti: "Messi no supera a Maradona"

"El jugador más determinante de Argentina fue el portero. Los salvó él. Uno contra Países Bajos. Y el último partido cuando se definía. Faltando un minuto, queda una pelota sola. Si estaba Mbappé, era gol. La tapa el portero y después fue a lo que a él le gusta, los penales", comentó en primer lugar Gatti, ídolo de Boca (o ex ídolo quizá para muchos): ganó las Copas Libertadores de 1977 y 1978, la Intercontinental 1977 y es el arquero con más presencias del club.

descarga (2).jpg

Y luego siguió: "¿Vos querés que en Argentina me maten, no? Messi estuvo relativamente bien, pero te lo dije hace 48 horas, para mí Mbappé es el mejor. Y el de más futuro. Después tengo que bancarme a los argentinos. Que el Loco es antiargentino. Porque digo verdades y es lo que siento y veo".

¿Messi es más grande que Maradona? "No, a Diego no lo supera. Primero a Pelé no lo supera nadie. Y acá en Argentina, a Diego no lo supera nadie. Es mi verdad, es cómo veo todo ahora. Di María fue un fenómeno y nadie dice nada", comentó en el programa El Chiringuito de España.

Por último, opinó de la final: "El primer tiempo de Argentina fue bueno. Vi una Francia asustada, sacando a Mbappé. Eso no quita el lucimiento de Argentina. Tendría que haber definido el partido en el PT. Se complicó el segundo por Mbappé. Quería ver una Argentina así. De todos los partidos, fue el más aceptable. Fue muy emocionante, con virtudes, errores y horrores. Defensivamente con errores graves de ambos equipos".