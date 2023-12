El mensaje, las fotos y el video que eligió Messi para recordar el Mundial

"Un año de la locura más hermosa de mi carrera...", comenzó, y continuó: "Recuerdos inolvidables que quedarán para toda la vida". Por último, el 10 le deseó a los argentinos "feliz aniversario para todos!!!" junto a tres emojis: la bandera argentina, el trofeo y dos manos juntas.

En cuantos a las fotos, la primera que compartió es una inédita en la que se lo ve sonríente con la Copa del Mundo en la mano, en el micro de campeones, con el estadio Lusail donde se disputó la final de fondo. Después, la segunda es besando la Copa en el vestuario, la tercera el trofeo en el micro y la cuarta es con su familia en el estadio.

Después, la quinta es en el vestuario junto a Ángel Di María y Nicolás Otamendi, con quienes más ha compartido tiempo en la Selección Argentina. Para seguir con la del momento de levantar la Copa en el Lusail, él con el trofeo en la cama tomando mate, la Copa en AFA con las tres estrellas de fondo y por último en un sillón junto a Di María, De Paul, Lo Celso, Paredes y Dybala.

Por otra parte, el video que eligió es el de arriba del micro en Argentina con el masivo cariño de los argentinos que hicieron que el micro avanzara muy lento por la Autopista.

En menos de 10 minutos la publicación superó el millón de me gustas y los 28.000 comentarios. Cabe recordar que la primera publicación de Messi con la Copa del Mundo, el mismísimo 18 de diciembre de 2022, tiene más de 75 millones de me gustas y es la publicación con más me gustas de un deportista en la historia de Instagram.