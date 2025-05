El Napoli gritó campeón en Italia y se llevó su cuarto Scudetto

Con goles del mediocampista Scott McTominay, a los 42 minutos del primer tiempo, y el delantero Romelu Lukaku, a los seis minutos del complemento, "Los Azules" ganaron su último compromiso de la temporada y festejaron con su gente.

Embed AAAAAAAYYYYYEEEEEEEEEEEE pic.twitter.com/hNXF6duxDK — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) May 23, 2025

De esta forma, es la cuarta vez que el equipo del sur se consagra campeón en sus 98 años de historia. Anteriormente lo hizo bajo el mandato del argentino, Diego Maradona en las temporadas 1986/87 y 1989/90 y, posteriormente, volvió a ganar en 2022/23.

A los 42 minutos, fue McTominay quien abrió el marcador con un golazo que hizo delirar a su estadio, sabiendo que, en paralelo, el Inter estaba superando al Como. De esta forma, tras un centro de Matteo Politano, el mediocampista realizó una tijera que terminó en el 1-0 del Napoli.

Después, a poco tiempo de empezar a disputarse el complemento, Lukaku escapó a pura potencia, gambeteó y definió con precisión ante la salida del arquero Alen Sherri, para poner el 2-0 final. De esta forma, sumando 82 puntos, el Napoli se coronó como el mejor equipo de Italia, una vez más.

Embed

El Inter ganó, pero no le alcanzó

Aunque el Inter de Milán superó al Como en condición de visitante por 2-0, el equipo de Lautaro Martínez -quien estaba en el banco de suplentes- no pudo llegar a arruinarle la fiesta al Napoli, quien debía perder para que los "Negriazules" se queden con la Serie A.

El marcador lo abrió el conjunto visitante a los 21 minutos, luego de un tiro de esquina, fue el defensor Stefan de Vrij quien puso en ventaja al Inter con un correcto cabezazo.

Por otro lado, cuando se estaban por terminar los primeros 45 minutos, el arquero español del Como, Pepe Reina fue expulsado en su despedida del fútbol, por una dura patada sobre el delantero Mehdi Taremi.

A los seis minutos del complemento, Correa puso el 2-0 para los "Negriazules", justo al mismo momento en el que Romelu Lukaku también le daba una mayor ventaja al Napoli ante Cagliari.

Aunque la pelea estuvo viva hasta los últimos minutos, el Inter no pudo arruinarle el festejo a "Los Azules" y finalizaron escoltas con 81 puntos.

Embed

De Laurentiis: "Me haría ilusión que Conte estuviera con el equipo en 'Champions'

El italiano Aurelio de Laurentiis, presidente del Napoli que ganó el 'Scudetto' este viernes, comentó durante la celebración que le gustaría que Antonio Conte, entrenador del equipo, siguiera la temporada que viene con el equipo en 'Champions'.

"Ahora estoy con un peso menos encima. El 4 es un buen número. No es fácil. Esperemos que sea el inicio de una continuidad que no es habitual en el sur", dijo tras conquistar el cuarto 'Scudetto' de la historia del club.

"Cuando conocí a Conte me llamó la atención su mentalidad. Lo intenté fichar en noviembre de 2023 y me dijo, 'no hemos hecho el equipo juntos', llevame en junio y haremos algo importante. Lo ha hecho. Chapeau", desveló. La continuidad de Conte está en el aire pese a tener contrato hasta 2027.

"Nunca digas nunca (a su continuidad). Los entrenadores tienen su propia personalidad que hay que respetar y, en mi opinión, nunca hay que forzarlos, aunque haya contratos. El Napoli merece respeto. Y si uno quiere ponerse a disposición es bienvenido. Todos estamos dispuestos a seguirle como líder, porque me encantaría que probara suerte en la Liga de Campeones el año que viene", dijo De Laurentiis.