El Ogro Fabbiani, contra Gago: "Detesto cuando no aceptan que el rival fue superior"

“Detesto cuando no se acepta que el rival es más que el otro. Cuando el adversario te pasa por arriba lo tenes que decir. Nosotros jugamos perfecto y de la forma que quisimos, eso es lo importante”, continuó Fabbiani, quien acumula dos empates y un éxito al frente de La Lepra.

Por último, el anterior entrenador de Riestra consideró: "No sólo Gago me quitó mérito, muchas veces los directores técnicos ponen excusas. No me gustan porque le quitan virtudes a mis jugadores y me faltan el respeto".

image.png El equipo del Ogro se hizo fuerte de local ante Boca.

Tras la derrota en Rosario, Gago había expresado: “Tuvimos el balón, pero lo manejamos mal cuando había que atacar y hubo muchas pérdidas. La jugada del primer gol fue un doble error. Sabíamos que podían hacer eso de buscar un pelotazo largo a González para que la bajara a los extremos. A partir de ahí el partido se dio de otra manera”.

Por otro lado, el líder del conjunto rosarino opinó acerca de los problemas del Xeneize: “Cuando no juega Exequiel Zeballos al equipo rival se le hace más fácil porque Boca pierde uno contra uno. Sin desequilibrio y solo con pases, tiene la pelota pero no te lastima”. Además, reconoció: “Cuando ingresó Zeballos empezamos a sufrir y tuve que armar un esquema 5-4-1”.