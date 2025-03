Brey fue herido en su cuello con un vidrio arrojado por los hinchas de Newell's

En todos los partidos de Boca, Marchesín y Brey se alternan en los ejercicios que dicta el entrenador Cristian Muñoz. Durante uno de los turnos de Brey bajo los tres palos, un pequeño trozo de vidrio fue arrojado por los hinchas del local y ocasionó que le saliera sangre desde su nuca.

No obstante, por más que el cuerpo técnico notificó al personal de seguridad por la situación, el arquero de 22 años continuó y finalizó sin inconvenientes el precalentamiento.

Embed #AHORA - Un VIDRIO fue arrojado desde la tribuna y le generó un corte a Brey en el Coloso del Parque.



#DisneyPlus | #SportsCenter pic.twitter.com/6xh0CJd1to — SportsCenter (@SC_ESPN) March 30, 2025

Y la violencia de los hinchas de Newell's no terminó ahí. Tras la entrada en calor, el inicio del encuentro se vio demorado unos minutos porque los hinchas le arrojaron latas de las bengalas de humo a Marchesín, quien por suerte no fue impactado con ninguna ni tampoco afectado por el propio humo.

"Así no", expresó el arquero, quien se alejó del arco y se puso firme en no jugar si no frenaba la situación. Luego de varios pedidos por los altoparlantes del estadio, los hinchas dejaron de tirar, Marchesín agradeció (lamentablemente hay que agradecer que el público no sea violeto con los jugadores rivales) y el partido comenzó en Rosario.