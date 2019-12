"Fueron años increíbles de esta historia. Años marcados por aprendizajes, momentos únicos e infinidad de recuerdos que serán eternos en mi corazón.⁣⁣ Por siempre agradecido a todos los que me acompañaron en este camino.⁣ Con mucha emoción, me despido de la etapa más linda que me dio la vida.⁣⁣ Fui muy feliz! Un abrazo⁣⁣", escribió el Pocho en sus redes.

Además de Hebei Fortune de China y formar parte de la Selección Argentina, Ezequiel Lavezzi jugó en Estudiantes (BA), San Lorenzo, Napoli (Italia) y Paris Saint Germain (Francia).