Según lo visto en el entrenamiento de este lunes, el entrenador dejará el 4-4-3 por un 4-4-2 y mantendrá a Agustín Rossi y a la defensa pero después hará muchas modificaciones en el medio y ataque. Meterá a Jorman Campuzano, Exequiel Zeballos, Nicolás Orsini y Luis Vázquez por Alan Varela, Juan Ramírez, Óscar Romero y Darío Benedetto.

La salida de Varela y Benedetto del equipo se debe a que ambos no están en óptimas condiciones desde lo físico: los dos terminaron el encuentro contra Argentinos con un fuerte golpe en el tobillo. Desde el cuerpo técnico y médico eran optimistas con que el volante pudiera estar pero finalmente no, al menos desde el arranque. Mientras que los otros dos cambios son decisiones tácticas.

Por otro lado, el técnico debe decidir si convocar o no por primera vez al refuerzo Martín Payero. El volante lleva cuatro entrenamientos en el Xeneize. No lo quieren apurar, pero si lo ven bien, no está descartado que sea parte del plantel en La Paternal.