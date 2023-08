"Lo que pasó esta noche, no está bueno. No fue ni foul, ni penal. Esta gente del VAR te maneja el partido desde arriba. Mínimo tendrían que haber invitado al árbitro (Fernando Rapallini), quien es la máxima autoridad, a que vea la jugada y decida si fue penal o no", comenzó en su historia de Instagram publicada unas horas después de la derrota agónica 2-1 en el Libertadores de América.

Embed PENAL PARA EL ROJO



Rapallini cobró falta sobre Cauteruccio en el borde del área, el VAR revisó la jugada y sancionó la pena máxima#LPFxTNTSports pic.twitter.com/ZtHuL4WBAU — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 27, 2023

"¡Fue una injusticia y uno siente impotencia! ¡Seremos más fuertes como grupo y equipo! Defenderemos con más fuerzas a la institución que nos toca representar", completó Romero, uno de los refuerzos del equipo de Sebastián Méndez en este mercado de pases que tuvo su debut en la primera fecha de la Copa de la Liga frente a Barracas Central.

Faltando dos minutos para el final del tiempo reglamentario, Rapallini cobró un tiro libre para el Rojo tras una supuesta falta de Lautaro Giannetti sobre Martín Cauteruccio en la línea del área grande. A instancias del VAR, a cargo de Leandro Rey Hilfer le indicó que la supuesta falta fue en el área y el juez sancionó la pena máxima. Ni siquiera lo convocaron a verla a un costado del campo de juego, sino que de manera directa se modificó la sanción.