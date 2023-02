Carlos Pascual, de 82 años, se subió al escenario para que se le entregue el premio en nombre de todo el pueblo argentino. Y no pasó desapercibido: con el bombo en mano, agarró el micrófono, dijo unas palabras, y hasta se animó a interpretar el tradicional 'Vamos, vamos Argentina. Vamos, vamos a ganar. Que esta banda quilombera no te deja, no te deja de alentar".

El simpático Tula, sin pelos en la lengua, dijo: “Estoy muy contento porque nos llevamos todos los premios. El Dibu, el Scaloni, el Messi. Bueno, somos los mejores. Yo soy el primer bombo de la historia. Desde el ‘74 en Alemania hasta ahora, estuve en todos los Mundiales y Copa América”.

Instantáneamente generó la risa de todos los invitados allí presentes, incluidos los argentinos Emiliano Martínez, Lionel Scaloni y Lionel Messi, y hasta del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

