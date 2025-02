El secreto del buen arranque de San Lorenzo: lo contó Miguel Ángel Russo

“Estamos muy bien como grupo. La pretemporada fue clave por la parte física, pero también por la unión”, contó el técnico en declaraciones a ESPN y agregó sobre la historia del club: “Es un grande del fútbol argentino, con la necesidad y la obligación de ganar. Te exige todos los domingos y eso no es fácil”.

Con respecto al conflicto dirigencial que hubo por la deuda a los jugadores y su supuesta amenaza de renuncia a Marcelo Moretti en caso de que no se resolviera la situación, Russo fue contundente. “En la parte institucional no me meto, a mí me corresponde el vestuario”, manifestó.

Por otro lado deslizó que "es un jugador importantísimo" cuando le consultaron por el Iker Muniain, quién se encuentra en su país España para recuperarse de un desgarro. En tanto, añadió: “Veremos cómo rinde cuando se ponga bien, no le pongo plazos. Cada uno tiene sus tiempos de recuperación. Estamos en contacto permanente”.

San Lorenzo debutó con un triunfo por 1 a 0 ante Talleres de local, luego superó por 2 a 0 a Gimnasia en La Plata y el domingo logró un buen empate sin goles con River en el que jugó mejor. El Ciclón está mostrando que será un equipo duro para cualquier rival, en especial para hacerle un gol, algo que no le hicieron en estas primeras tres fechas.

Embed

A San Lorenzo le ofrecieron un ex Real Madrid

San Lorenzo está realizando un mercado de pases austero, con apenas cuatro incorporaciones: Alexis Cuello, Emanuel Cecchini, Nery Domínguez y Jaime Peralta. Y algunos jugadores que volvieron de sus préstamos y serán tenidos en cuenta. Pero ahora el Ciclón se ilusiona con tener un jugador con pasado en Real Madrid...

Se trata de Asier Illarramendi, volante central de 34 años, quien ganó la Champions League 2013-14 con el Merengue. El español jugó dos temporadas en el club más importante del mundo en las que disputó 88 partidos, marcó tres goles y dio una asistencia. Fue uno de los ingresos fijos en el equipo que le ganó la Orejona al Atlético Madrid del Cholo Simeone.

Illarramendi tiene una gran experiencia en el fútbol europeo porque también jugó 12 temporadas en el Real Sociedad, club en el cual se formó como jugador. Las primeras cuatro se dieron en los comienzos de su carrera y las ocho restantes ya como un jugador más maduro tras su paso por Real Madrid.

San Lorenzo había dado por terminado su mercado de pases pero se abre una posibilidad con el ofrecimiento de Illarramendi. El futbolista, que viene de quedar libre del Chicago Fire de la MLS, tiene interés de llegar al Ciclón y habría hablado con Iker Muniain, a quien enfrentó en muchos clásicos de Athletic Bilbao-Real Sociedad, para interiorizarse del club.