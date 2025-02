Escándalo: Godoy Cruz-Talleres suspendido por agresión al juez de línea

El partido estaba 0 a 0 y hubo un polémico gol anulado al local, lo que habrá despertado la bronca de uno de los hinchas de Godoy Cruz para llevar a cabo el inexplicable accionar de lanzar un proyectil que le produjo un profundo corte en la frente al juez de línea cuando los equipos estaban calentando para iniciar el segundo tiempo.

El árbitro Yael Falcón Pérez vio cómo fue agredido Martín por el proyectil que bajó desde la tribuna popular local y le comunicó a los capitanes Federico Rasmussen (de Godoy Cruz) y Guido Herrera (de Talleres) que no se podía seguir con el encuentro.

Embed Atención: este el proyectil que impactó en la cabeza del árbitro asistente Diego Martín antes del arranque del ST y que derivó en la SUSPENSIÓN del partido entre Godoy Cruz - Talleres. ¡Lamentable! pic.twitter.com/YRDKk4SzUH — SportsCenter (@SC_ESPN) February 4, 2025

Embed El asistente Diego Martín continúa mareado y con hielo tras la agresión en Mendoza. pic.twitter.com/TptJdY4Bzs — SportsCenter (@SC_ESPN) February 4, 2025

"No hay posibilidades de seguir. No vamos a permitir que ninguno de nosotros salga lastimado. Si nosotros seguimos jugando, va a seguir pasando. Sé que no es culpa de los jugadores, es culpa de gente incivilizada", expresó Falcón Pérez ante una nueva suspensión de un encuentro en Mendoza luego de un 2024 donde un duelo del Tomba ante San Lorenzo corrió la misma fortuna también por accionar del público mendocino.

Martín se encuentra consiente y se espera que se someta a estudios mientras que se desconoce lo que será la fortuna para este encuentro, que todavía le resta la totalidad del segundo tiempo por disputarse. El antecedente ante los Gauchos de Boedo despierta preocupación, ya que ese juego inició un 25 de mayo y recién se llegó a una conclusión el 12 de octubre, una larga espera que ninguno de los dos equipos querrá afrontar considerando que ambos cuentan con participación en el plano internacional este año, lo que hace todavía más ajustados sus calendarios.