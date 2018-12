Embed "RIVER NOS GANA PORQUE FUTBOLÍSTICAMENTE SON MEJORES QUE NOSOTROS"#FSRadioSur | Pablo Pérez analizó el partido definitorio de la #LibertadoresxFOX y remarcó el buen trabajo que hizo el rival. pic.twitter.com/mxs87CI4Hk — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 19 de diciembre de 2018

¿Por qué Boca cada vez que se enfrentaron a River en el último periodo pasó algo?, fue la consulta, palabras más, palabras menos. Y la respuesta fue honesta y picante:

"No es por falta de personalidad, para ponerte la camiseta de Boca tenés que tener personalidad. Esto no pasa por cualidad. Seguramente...(piensa y sigue). No, seguramente no, son mejores futbolísticamente. Nos toca perder con River porque jugamos mal, porque jugamos peor que ellos. Ellos tuvieron virtudes futbolísticas, no pasa por la actitud porque vi a mis compañeros desviviéndose por ganar la final".

Ahí, vino una repregunta al hueso: "¿Entonces River es mejor equipo?". Y Pérez respondió: "Y... Yo creo que si nos ganaron las últimas finales, por algo es... Jugaron mejor. Ahí termina el análisis. Ellos arriesgaron más cuando sintieron que iban perdiendo. Hay detalles que se escapan y pasan adentro de la cancha. Es futbolístico".

Además, Pérez se refirió a la derrota de River en el Mundial de Clubes y al pensamiento que habrá tenido el simpatizante xeneize: "El hincha de Boca nos habrá querido matar el doble porque la sensación que tuvo es: 'Mirá con quién pierde River y éstos (por los jugadores de Boca) no le pudieron ganar'".

No tiene dudas que sigue

Para cerrar, Pablo Pérez habló de su futuro y dejó en claro que piensa seguir en la Ribera: "No tengo dudas de que voy a seguir en Boca. Tengo contrato y el 3 de enero me voy a presentar. No me llegó ninguna oferta. Si aparece, lo hablaré con el presidente y si Angelici decide que me tengo que ir, me iré. Pero hoy no hay nada".

ADEMÁS:

Pekerman rechazó a Boca y ahora le apuntan a Gustavo Alfaro