Pekerman rechazó a Boca y ahora le apuntan a Gustavo Alfaro

La traba principal pasa por el contrato vigente que tiene con Huracán, que sólo podría romperse en caso de que el presidente de dicha institución no cumpla con lo pactado, que era reforzar el equipo para su participación en la Copa.

ADEMÁS:

Boca le hizo una oferta a Pekermán para reemplazar a Guillermo

La frase de Burdisso que ilusiona a Boca con Mourinho

En ese camino, ya se fue una de sus figuras, el arquero Marcos Díaz, y ese podría ser un detonante para la salida del DT, aunque nada está dicho por el momento, como afirmó su representante Daniel Comba.

En declaraciones a Fox Sports, el empresario, que conduce la carrera de Alfaro y que además es su amigo personal, dijo que “de Boca no me llamó nadie y a Gustavo tampoco. Por eso de Boca no hablemos, porque Boca no está. Sólo sabemos lo que sale en la prensa. La realidad es que tuvo ofertas de Chile y Uruguay, que no lo vuelven loco”.

Respecto al contrato que tiene vigente con Huracán, explicó que “cuando renovó, quedó claro que íbamos por lo deportivo, no por lo económico. Esas fueron las condiciones. Lo clasificó para la Copa. Ahora se necesitan refuerzos y que algunos jugadores no se vayan. Esperemos que el dirigente cumpla. Si el presidente no trae lo que hablamos, se va. Eso me lo dijo Gustavo la semana pasada”.

“Necesita que el arquero (por Marcos Díaz) se quede. Si se va como están diciendo, a Gustavo no le va a gustar nada. Hace un año que está luchando para que Díaz se quede. Y ahora pidió un equipo competitivo, con tres refuerzos”, agregó.

De todos modos, el representante de Alfaro reconoció que está al tanto del interés de Boca por todo lo que se está hablando “pero así como se nombró a Gustavo se nombraron a muchos otros, no hubo ningún llamado”.

Esa situación ahora seguramente cambiará, porque con Pekerman fuera de órbita, el nombre de Alfaro pasó a ser prioridad en Boca, y tanto Daniel Angelici como Nicolás Burdisso tendrán que empezar con una “tarea de seducción con el técnico” y otra de “ablandamiento” con el presidente de Huracán, Alejandro Nadur, quien manifestó “que Alfaro tiene contrato con el club y no pensamos en su salida”.

Mientras tanto, Eduardo Domínguez, otro de los que figuran en la lista para dirigir a Boca, demoró su arreglo de palabra para ser técnico de Nacional de Montevideo porque está al tanto de esta situación y no quiere dejar pasar la posibilidad de estar a cargo de uno de los más grandes del fútbol argentino.

Así las cosas, nada está definido y el nuevo entrenador xeneize sigue siendo una incógnita.