El Uno x Uno de la Selección Argentina ante Brasil

Juan Foyth (3): El defensor marcó fuerte, no anduvo mal. Pero tuvo un yerro garrafal que no tiene que tener ningún jugador profesional. No siguió la jugada y llegó el segundo gol de Brasil en un contraataque.

Germán Pezzella (3): No tuvo un buen partido. Si bien le ganó a los delanteros, en las jugadas determinantes perdió. Muy flojo en el segundo gol.

Nicolás Otamendi (2): El jugador más flojo de la Copa América para Argentina.

Nicolás Tagliafico (4): Fue al frente, sufrió en las marcas y no pudo desnivelar en ataque en ningún momento.

Rodrigo De Paul (4): Tuvo una muy clara, pero le pegó muy mal y la tiró arriba del travesaño. De los jugadores "de ataque" fue el más flojo.

Leandro Paredes (5): Fue un compañero importante para Messi. Estuvo a la altura y generó ataque. Tuvo mala suerte.

Marcos Acuña (4): Descontrolado. Una pena, corrió, pegó pero con la pelota en los pies no desniveló.

Lionel Messi (6): Vio la camiseta amarilla enfrente y se animó. Jugó el mejor partido del torneo ante el rival de siempre. Un tiro en el palo y un disparó que sacó el arquero rival. Es increíble, pero no se le da.

Lautaro Martínez (4): Demostró actitud. Fue golpeó, pero nunca pudo jugar. Se lo comieron los centrales.

Sergio Agüero (6): El Kun tuvo un buen partido. Un tiro en el palo, intentó y estuvo muy picante. Al igual que a Lionel, no se le da.

Ingresaron:

Di María (1): Totalmente improductivo.

Lo Celso - Dybala: Jugaron poco