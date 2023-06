El Uruguay de Bielsa volvió a ganar: esta vez ante Cuba 2-0

Este fue el segundo partido de Bielsa como técnico de Uruguay, ya que el primero también lo había ganado frente a Nicaragua por 4 a 1.

En esta oportunidad, frente a Cuba, los goles los marcaron Facundo Torres, de penal, y Maximiliano Araujo.

Debutó en Uruguay el arquero de Unión de Santa Fe Santiago Mele, quien ingresó en el segundo tiempo y el mes próximo se irá a Junior de Barranquilla.

Síntesis del partido:

Uruguay: Sergio Rochet; José Luis Rodríguez, Bruno Méndez, Mauricio Lemos, Joaquín Piqueréz; Agustín Canobbio, Felipe Carballo, Facundo Torres; Diego Rossi, Thiago Borbas y Maximiliano Araujo. Director técnico: Marcelo Bielsa.

Cuba: Raiko Arozarena; Jorge Corrales, Modesto Méndez, Cavafe, Carlos Vázquez; Yunior Pérez, Luis Paradela, Aricheell Hernández, Dariel Morejón; Willian Pozo y Aldair Ruíz. Director técnico: Pablo Sánchez.

Gol en el primer tiempo: 27m. Torres (U), de tiro penal.

Gol en el segundo tiempo: 35m. Araujo (U).

Cambios en el primer tiempo: 20m. Neisser Sandó por Cavafe (C) y 39m. Guillermo Varela por Lemos (U).

Cambios en el segundo tiempo: al comenzar, Santiago Mele por Rochet (U), Douglas Arezo por Borbas (U) y Brian Rodriguez por Rossi (U); 20m. Emiliano Martínez por Canobbio (U); 30m. Michael Reyes por Ruiz (C) y Yasniel Matos por Pozo (C); 38m. Romario Torrez por Morejón (C) y Daniel Diaz por Hernández (C).

Estadio: Centenario (Montevideo).

Árbitro: Braulio Da Silva Machado (Brasil).