Tras ganar el Mundial Sub-20 de Malasia en 1997 con la Selección Argentina, Scaloni, siendo jugador de Estudiantes de La Plata, admite que es fanático de Boca, revela quién lo hizo de chiquito y su sueño de algún día jugar en el club, algo que finalmente nunca se dio.

“Soy hincha de Boca. Jugaba en Newell’s y no era hincha de Newell’s, pero dejaba hasta el último sudor en la cancha”, comenzó Scaloni. Luego el cronista que lo entrevistó lo chicaneó al firmar un autógrafo y se dio un lindo mano a mano:

P: “¿Qué firmaste ahí? ¿No será el pase a Boca, no?”

S: “Ojalá sea el pase a Boca”.

P: “Falta una sola cosa, jugar en Boca”.

S: “Sí, seguro. Ese es mi sueño y después irme a jugar a Europa, pero por Boca quiero pasar. Mi abuelo se murió hace mucho y él me seguía a todos lados. Él me hizo hincha de Boca”.

Embed Scaloni diciendo que es hincha de Boca en 36 segundos, no busquen más pic.twitter.com/NFDkWBhlTO — valen (@inforealdescalo) March 29, 2023

“Tuve oportunidades de ir a Boca, River, Independiente, de volver a Estudiantes, pero por diferentes motivos no se dio y terminé mi carrera en Europa”, contó tiempo después Scaloni, quien tenía como ídolo a Blas Armando Giunta. "Por todo lo que transmitía, corría...", dijo alguna vez.

Por su parte, en la entrevista antes mencionada que le hizo Alejandro Fantino en Mar de Fondo, Carlos Mac Allister contó delante de Lionel. “Primero que es un sueño de él, como lo ha manifestado muchas veces. Él ha ido muchas veces a la cancha de Boca a ver partidos, a sufrir desde la tribuna, es un sueño que él tiene. Me parece bárbaro porque muy pocos argentinos se pueden dar el gusto de hacer lo que quieran”.

El Colo, jugador de Boca de los años 90' y padre del campeón del mundo Alexis Mac Allister, reconoció que lo fue a buscar a La Coruña para llevarlo a Boca y Scaloni se prendió en la movida y confesó que en ese momento le dijo “Colo, dale para adelante”. El ex lateral izquierdo contó: “Había hablado con alguien para traerlo a Boca. Me sacaron a 800 kilómetros por hora de patadas en el traste. Hablé con el secretario técnico y me dijo, ‘llevate al que quieras, pero a Lionel no”.

Scaloni jugaba como lateral derecho y volante por esa banda y se destacaba por su despliegue con un ida y vuelta que le permitía llegar al área rival. Uno de sus tantos más emblemáticos fue el que el convirtió a Brasil en los cuartos de final del aquel Mundial en Malasia. Abrió el marcador con un desborde por su banda y lanzó un misil. Como futbolista no pudo cumplir su sueño de jugar en Boca. A sus 44 años, es un entrenador joven y su carrera recién comenzó. ¿Algún día, en otra etapa, será DT del Xeneize?