A continuación, POPULAR te cuenta de qué cuadro son los 50 candidatos más importantes.

La lista de políticos

-Mauricio Macri – Candidato a presidente- Boca

-Miguel Ángel Pichetto -Candidato a vicepresidente- Banfield

-Alberto Fernández – Candidato a presidente- Argentinos Juniors

-Cristina Fernández – Candidato a vicepresidenta - Gimnasia

-Roberto Lavagna – Candidato a presidente- Independiente

-Juan Manuel Urtubey – Candidato a vicepresidente- River

-Nicolás Del Caño – Candidato a presidente - Belgrano de Córdoba

-José Luis Espert – Candidato a presidente - San Lorenzo

-Gomez Centurión – Candidato a presidente - River

-Horacio Rodríguez Larreta – Candidato a jefe de Gobierno – Racing

-Diego Santilli – Candidato a vicejefe de Gobierno- River

-Matías Lammens – Candidato a jefe de Gobierno- San Lorenzo

-Gisela Marziotta – Candidato a vicejefa de Gobierno - Boca

-Matías Tombolini – Candidato a jefe de Gobierno- River

-Gabriel Solano – Candidato a jefe de Gobierno – River

-Axel Kicillof – Candidato a Gobernador - Boca Juniors

-María Eugenia Vidal – Candidato a Gobernadora- Boca Juniors

-Myriam Bregman –Candidato a diputado / CABA - Estudiantes de La Plata

-Mariano Recalde –Candidato a senador / CABA - Boca Juniors

-Sergio Massa – Candidato a diputado / Bs. As. – Tigre

-Luis Otero – Candidato a intendente Avellaneda - Racing

-Martín Lousteau –Candidato a diputado / CABA - Independiente

-Máximo Kirchner –Candidato a diputado / Bs. As. - Racing

-Cristian Ritondo – Candidato a diputado / Bs. As. - Independiente

-Mayra Mendoza - Candidato a intendente Quilmes - Boca

-Jorge Ferraresi – Candidato a intendente Avellaneda - Argentinos

-Martiniano Molina – Candidato a intendente Quilmes - Boca

-Fernando Espinoza –Candidato a intendente La Matanza - San Lorenzo

-Christian Castillo –Candidato a Gobernador - Newell's

-Néstor Pitrola –Candidato a diputado / Bs. As. – Boca

-Vilma Ripoll – Candidata a Senadora / Bs. As - Racing

-Andrés Larroque –Candidata a diputado / Bs. As - San Lorenzo

-Facundo Moyano – Candidata a diputado / Bs. As - Alvarado de Mar del Plata

-Fernando Ramal - Candidata a diputado / CABA – Argentinos

-Luis Zamora –Candidato a diputado / CABA - Independiente

-Victoria Donda –Candidata a diputada / CABA- Nueva Chicago

-Itai Hagman - Candidata a diputado / CABA - Boca

-Mario Leito – Candidato a diputado / Tucuman - Atlético Tucumán

-Mario Negri –Candidato a diputado / Córdoba - Belgrano

-Luis Juez – Candidato a diputado / Córdoba – Talleres

-Alfredo Cornejo – Candidato a diputado / Mendoza - Godoy Cruz

-José Luis Gioja – Candidato a diputado / San Juan - Villa Krause SJ

-Graciela Camaño –Candidato a diputado / Bs. As. - Hincha de Chacarita

-Wado de Pedro – Candidato a diputado / Bs. As - San Lorenzo

-Florencia Saintout –Candidata a Intendente La Plata - Estudiantes

-Ramiro Tagliaferro –Candidato a intendente Morón - San Lorenzo

-Gustavo Posse –Candidato a intendente San Isidro - Boca

-Pino Solanas –Candidato a diputado / CABA- Estudiantes

-Sebastián Salvador –Candidato a diputado / Bs. As. - Tigre

-Emiliano Yacobitti –Candidato a diputado / CABA - Boca