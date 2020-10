Eliana Guercio, la mujer de Sergio Romero, dura con Lionel Scaloni

La esposa del arquero del Manchester United apeló a las estadísticas para su descargo contra el entrenador de la Albiceleste.

“Ok, hablamos de números. 96 partidos jugados, 47 con valla invicta, 60 ganados, 23 empatados y 13 perdidos. Avisame cuando encuentres algo parecido así me vuelve el interés. Ah, lo sacaron por las dudas”, escribió la rubia en su cuenta de Twitter.

Romero debutó con la Selección mayor el 9 de septiembre de 2009, en un encuentro por las eliminatorias para ante la selección de Paraguay, con una derrota por la mínima diferencia.

Su último partido fue el 10 de octubre de 2017, por la clasificación para el Mundial Rusia 2018, Argentina venció 3-1 a Ecuador de visitante. Luego fue desafectado del Mundial por una lesión.

Eliana también fue dura con la dirigencia del Manchester United, club donde juega “Chiquito”, al impedirle al arquero otro destino futbolístico que le permita mayor continuidad bajo los tres palos.

"Desde que lo conozco el fútbol es su pasión y su trabajo. Creo que él se merecía la oportunidad de irse a brillar a otro club porque trabaja duro para eso. No me parece profesional y serio que no le hayan permitido irse", indicó en un video que compartió en Instagram.

"Le quiero agradecer a todos los hinchas que manifestaron su amor a Sergio, es el club que más hinchas tiene en el mundo", agregó Eliana.