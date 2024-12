Emanuel Mammana sueña con el doblete como regalo de fin de año

En dialogo con TyC Sports, Mammana recordó los rumores que se creaban en su segundo paso en el "Millonario": "Se generaban muchas cosas hablando de lesiones que no eran. Uno entrenaba y veía que decían: 'No, no juega porque está lesionado'. Yo me entrenaba todos los días".

"Si no te toca jugar no es porque hubo lesión, quizás en un plantel hay 30 jugadores y el técnico elige a los 11 que van a jugar. Se decía mucho de las lesiones y no era así", agregó en una clara referencia a que la decisión siempre fue del ex entrenador de River, Martín Demichelis.

A su vez, agregó que, a comparación del "Millonario", el "Fortín" si confió en él para sumarlo a su equipo en la temporada 2024: "Vélez confió en mí y yo pude demostrarle que lesión en la rodilla no tuve".

Por último, Mammana confesó que "sería muy duro" para el equipo que se escapen los títulos en los que actualmente se encuentran peleando. "Estamos bien, soñando con llevarnos todo, pero todavía falta dar lois últimos pasos".

El conjunto de Liners se posiciona primero en la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Fútbol con 48 puntos, a tres puntos de su escolta Talleres, y se ilusiona con consagrarse campeón a solo dos fechas de finalizar el torneo.

Por otra parte, también sigue en la pelea por la obtención de la Copa Argentina, en donde el miércoles 11 de noviembre, desde las 21 horas, disputará la final ante Central Córdoba (SdE) en el estadio 15 de Abril de Unión de Santa Fe.