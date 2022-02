Emiliano Martínez: "No somos solo once, somos un grupo"

"La gente nos alentó en todo momento, era mi primera vez jugando acá en Córdoba y fue hermosa. Sigo disfrutando cada partido, cada día y el equipo cada vez está más fuerte", destacó Martínez.



Haciendo referencia al gran trabajo que hizo el equipo, el arquero comentó: "Son oportunidades. Estamos a ocho meses de un Mundial que es el sueño de todos los argentinos. No es un once, es un equipo, somos amigos y eso es muy difícil de lograr. Estoy orgulloso de vestir la camiseta cada vez que entro".



Con respecto al gran cariño que recibe por parte de la gente, Dibu contó: "Yo me fui de muy chico y no logré debutar en Independiente. Era una espina que tenía el jugar acá en Argentina y la verdad que tener todo el cariño de los argentinos era algo que le faltaba a mi carrera".



"En cada partido voy a dejar lo mejor de mi y voy a poner mi cuerpo por este país y por esta selección para alegrar al hincha", concluyó.

Quien también brindo declaraciones fue Ángel Di María, la figura del encuentro. "Estoy muy feliz. Es una alegría para la gente, para la familia y para nosotros. Hay que seguir trabajando con esta humildad. Juegan unos, juegan otros y no cambia la cosa. Seguimos de la misma manera, con la misma mentalidad y creo que eso es importante", expresó el delantero.

Al ser consultado por el buen rendimiento del equipo pese a la ausencia de Messi, Paredes y De Paul, el rosarino respondió: "Es fruto del sacrificio, la humildad y el seguir trabajando de la misma manera. "Sabíamos que iba a ser un partido difícil porque había muchos chicos que no estaban. Tenemos que seguir con esta racha, con esta mentalidad", agregó

Por último, en relación al Mundial de Qatar 2022 el futbolista dijo: "Falta, tenemos que seguir trabajando. Lo importante es seguir de esta manera, con la humildad que lo estamos haciendo"