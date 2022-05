En Brasil confirman amistoso y en AFA ni se enteraron

En su cuenta oficial de Twitter la CBF dio a conocer el calendario de partidos que tendrá el conjunto dirigido por Tite de cara al Mundial de Qatar 2022 y entre ellos figura el que afrontaría con Argentina.

Embed #SeleçãoBrasileira tem três amistosos marcados para junho! Anota na agenda aí:



02/06 - x

06/06 - x

11/06 - x



Saiba os detalhes: https://t.co/8GJYtPIoXR pic.twitter.com/AOZvOJShXB — CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 4, 2022

El partido sería en el Melbourne Cricket Ground, mismo escenario del amistoso de 2017 en el que se inició el ciclo de Jorge Sampaoli y que ganó Argentina 1 a 0 con gol de Gabriel Mercado.

No obstante, desde la AFA no confirmaron aún la realización del encuentro, entre otras cuestiones porque el entrenador Lionel Scaloni no desea volver a jugar con la "verdeamarelha", habida cuenta que también debe afrontar el partido suspendido por eliminatorias sudamericanas, de acuerdo a lo determinado por FIFA.

Argentina debe afrontar el duelo de la "Finalissima" frente a Italia el 1 de junio en Wembley, pero además hay un posible encuentro frente a Israel el 6 de ese mes en Tel Aviv.

Brasil afrontará un amistoso frente a Corea del Sur, en Seúl, el 2 de junio, luego el 6 visitará a Japón en Tokio, y el 11 el factible encuentro con Argentina.