En el duelo chileno, Colo Colo fue más que la U

En el estadio Uno, del club Estudiantes, el Cacique, dirigido por Gustavo Quinteros, se impuso con las conquistas alcanzadas por Gabriel Costa (Pt. 46m., de penal) y Maximiliano Falcón (St. 2m.).

Universidad de Chile descontó en el tramo final del cotejo, por una corrida del pibe Darío Osorio (17 años), que había ingresado en la segunda mitad (St. 39m.)

Colo Colo, que mostró en sus filas a los argentinos Pablo Solari (ex Talleres de Córdoba), Juan Martín Lucero (ex Vélez) y Leonardo Gil (ex Estudiantes de La Plata), se mostró superior de principio a fin, más allá de que culminó ligeramente apretado por un conjunto ‘azul’, que se envalentonó cuando consiguió achicar las cifras.

El Cacique, que jugará Copa Libertadores, será rival de Boca Juniors en este hexagonal de verano, el próximo lunes, a las 21, también en el Uno.

En tanto, Universidad de Chile enfrentará al conjunto que conduce el DT Sebastián Battaglia el próximo viernes 21.