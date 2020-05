La idea que ya se viene hablando es que el esfuerzo de parte de los jugadores y del cuerpo técnico no sea con un monto fijo ni con un tope. Si bien hay una medida de referencia de 260 mil pesos mensuales, DIARIO POPULAR pudo saber que unos pocos jugadores tendrán esa marca y que para algunos puede ser menor y para otros, mayor. Aún más con algunos se habla de racionalización financiera y con otros económicas.

El primer dato a tener en cuenta es que de la negociación y la charla aún continúa porque los jugadores de River cobran sus primas a los 45 días hábiles de los vencimientos por lo tanto están percibiendo montos previos a la suspensión del fútbol. Por eso para fines del mes que viene habrá un detalle más exacto y personalizado del esfuerzo que deba hacer cada jugador en medio de esta pandemia que pone a todos los clubes en zona de riesgo para sus cuentas.

Para más datos, al menos la mitad del plantel no está cerca de ese número de referencia de un cuarto de millón de pesos, y si algunos andan cerca de la cifra, no entrarían en la quita que podría llevarse a cabo si el escenario sigue siendo de un club cerrado y no logra mover la caja con ingresos habituales.

Por otro lado, está la situación de otros grupos de jugadores que son unos 16 o 17 para quienes que se van evaluando de modo particular usando un criterio de los propios contratos que tienen firmados y en especial a qué dólares de referencias tienen los mismos.

Sin entrar en detalles de montos pudo saberse que el esfuerzo que pueda hacer Lucas Pratto por ejemplo no es el mismo que le pidan a Nicolás de la Cruz o Lucas Martínez Quarta. O los que deban hacer Armani o Juanfer Quintero no serán similares a los de Montiel o Robert Rojas, por poner algunos ejemplos.

River tiene gastos destinados al plantel que rondan los 600 millones de pesos mensuales y eso da cuenta que el recorte lo van a tener que hacer si este panorama se extiende hasta la primavera. Pero también la tonalidad del mismo va a depender de algunos escenarios que por ahora no son predecibles. La fecha de fines de junio y principios de julio obedece a que quizá en esos tiempos se mueva un poco el mercado de pases en Europa lo que podría hasta dejar sin efecto el recorte en estudio.

Otra variante posible es que se le ponga alguna fecha al inicio del fútbol local con gente. En este rubro y para estos meses, River suele estar recaudando entre venta de tickets y renovación de abonos cerca de 400 millones de pesos que sí el parate sigue no se van a recaudar.

También está el dato que la dirigencia maneja de la posible mejora del contrato de televisión si se decide una competencia sin público a la que River ya se opuso varias veces por las consecuencias de pérdidas que le genera. Lo cierto es que el recorte que están estudiando los jugadores, el cuerpo técnico y la dirigencia aún no está del todo sellado y lo que está seguro es que no todos harán el mismo esfuerzo para sostener la economía en esta crisis.

Los ingresos de la tesorería de River se nutre mayoritariamente de los aportes de los socios, abonos y venta de entradas porque los ingresos de la TV son apenas del 25 por ciento de los gastos corrientes que tiene el club.