Enzo Copetti y Mauricio Martínez se van de Racing

Copetti tiene negociaciones avanzadas para emigrar al Charlotte FC, de la MLS estadounidense, que le pagará a la Academia alrededor de 6.5 millones de dólares por el 80% del pase que el club tiene del ex Atlético Rafaela. Así, el delantero cierra su ciclo en Avellaneda con 31 goles en 96 partidos. Con su salida, Gago buscará sumar otro atacante.

Martínez finaliza su contrato el 31 de diciembre y, pese a que tanto la dirigencia como el DT estaban de acuerdo en que siga, el polifuncional futbolista de 29 años decidió no renovar y continuaría su carrera en Liga de Quito, de Ecuador. Llegó a Racing en 2018 desde Rosario Central y en cuatro años, disputó 62 partidos. Tuvo varias lesiones que lo marginaron reiteradas veces, pero se convirtió en uno de los referentes del vestuario.

Se suman al chileno Mena y Lucas Orban. El primero, pese a que la dirigencia le ofreció extender su vínculo, partirá libre a la Universidad Católica de su país; mientras que el segundo no iba a ser tenido en cuenta por lo que dejarán que su contrato expire. También se irán juveniles que no tendrán lugar en Primera como Evelio Cardozo y Machuca; y Gastón 'Chila' Gómez negocia con Vélez.

Sorpresa: Cardona arrancó la pretemporada con Racing

Edwin Cardona se presentó al comienzo de los entrenamientos y sorprendió por su buen estado físico. El colombiano de 29 años, que por bajo nivel e indisciplinas había sido marginado del plantel y parecía que su futuro estaba lejos de Avellaneda, tuvo una charla con Gago y se seguirá entrenando con el plantel. De hecho, no se descarta que la situación dé un giro de 360 grados y el volante siga en el club.

El ex Boca tiene contrato hasta diciembre de 2024, por lo que a Racing solo le serviría venderlo, Ante la falta de ofertas -el representante lo ofreció a clubes colombianos, que no lo aceptaron-, el talentoso futbolista recibió una nueva oportunidad del DT y será evaluado, aunque le dejaron en claro que no le perdonarán otro mal comportamiento.