Enzo Fernández erró un penal en la derrota de Chelsea

Naif Aguerd puso en ventaja rápido a los Hammers a los 7 minutos de juego, pero Chelsea se repuso, reaccionó e igualó acciones a los 28 gracias al tanto de Carney Chukwuemeka, una de las máximas promesas del fútbol inglés.

Luego de varios pasajes de paridad, el equipo local consiguió nuevamente la superioridad e el marcador, cortesía de Mikail Antonio, pero minutos después sufrió la expulsión por doble amarilla de Aguerd. Aunque los Blues no solo no pudieron aprovecharlo, si no que sobre el final sufrieron otro gol: Lucas Paquetá, de penal.

Enzo Fernández fue titular, completó los 90 minutos, y a los 43 minutos del primer tiempo, cuando el encuentro estaba igualado en uno, falló un penal que le cometieron a Sterling: el volante argentino la cruzó pero el arquero le adivinó el lado y contuvo el remate.

Chelsea empató en su debut en la Premier League, por lo que apenas tiene un punto en dos partidos y todavía no ganó en partidos oficiales con Pochettino de entrenador.

Goleada del Aston Villa de 'Dibu' Martínez

Los Villanos vencieron con un contundente 4-0 al Evertoncon goles de Josh McGinn, Douglas Luiz, Leon Bailey y el colombiano Jhon Durán. Emiliano Martínez, quien mientras el mercado de pases siga abierto tiene chances de dar el salto a algún equipo más importante de Europa, fue titular y sumó una nueva valla invicta.

La segunda fecha de la Premier League -que tiene como líderes a Brighton y Manchester City- la completarán dos partidos: Crystal Palace - Arsenal, el lunes, y Luton Town - Burnley, con fecha a confirmar.