Enzo Pérez: "Me quedo con el esfuerzo que hicimos"

"Me quedo con los tres puntos, con el esfuerzo que hicimos más allá de las dificultades que teníamos en este partido. Pusimos por delante el grupo y el equipo como hicimos siempre y sacamos adelante un partido difícil", comentó Pérez.

ADEMÁS:

River lo dio vuelta sobre el final y venció 2-1 a Sarmiento

Haciendo referencia al desahogo que mostró el plantel en el festejo señaló: "No era adecuado por las tantas dificultades que tuvimos a la hora de armar el equipo, jugamos con tres centrales que eran numero cinco pero siempre pusimos predisposición y por suerte nos llevamos tres puntos muy importantes".

Por último, el futbolista habló sobre su paso por las distintas posiciones dentro del campo de juego: "Me cargan porque todos los partidos es algo nuevo pero como siempre digo, durante toda mi carrera futbolística siempre he puesto por delante el equipo para poder ayudar. Eso es bueno porque me hace jugar siempre, así que bienvenido sea".

"Me quedo con la actitud, las ganas, el esfuerzo, el convencimiento y los tres puntos que nos llevamos de acá", concluyó.