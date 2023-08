Estudiantes encaminó la clasificación con un segundo tiempo de furia

Un segundo tiempo furioso le alcanzó a Estudiantes para sacar una buena ventaja en una serie que, si bien no era para subestimar, parecía accesible en comparación a otros potenciales rivales. Sin embargo, al Pincha se le tornó mas complicado de lo esperado de arranque. Pero una expulsión cambió el trámite y el equipo local terminó metiendo un pie en la próxima ronda.

Goiás sorprendió al León al plantarse en el campo con la intención de jugar de igual a igual y disputarle la posesión. La ejecución del plan fue buena, por lo que Estudiantes no pudo hacer lo que suele hacer cuando juega en su estadio, que es avasallar a su rival y llegar al área por todos lados.

El Pincha, incómodo. Los brasileños lastimaban con sus extremos, pero sin terminar de generar peligro. El resultado: un primer tiempo muy dinámico, intenso y disputado, pero con una sola ocasión de gol, producto de un remate que Rollheiser sacó de la nada y que se estrelló en el palo.

Pero para el complemento ingresó Guido Carrillo para sumar presencias y jerarquía en área rival, y de entrada Goiás se quedó con uno menos por una zonza expulsión de Bruno Santos. Y a partir de allí fue un show del Pincharrata, que se puso en ventaja gracias a un centro de Benedetti -junto a Godoy, una de las mejores armas ofensivas siempre- a la cabeza de Carrillo.

El correr de los minutos y el viento a favor le dio a Estudiantes un panorama en el que el 1-0 le quedaba corto y donde las condiciones estaban dadas para ir por el segundo. Luego de un par de avisos, centró Godoy, la pelota picó y sobró a todos en el área brasileña, y le quedó mansita a Rollheiser, que la cruzó de volea.

El ex River, que vive un presente soñado, suele ser el as de espadas del Pincha. Esta vez, el desarrollo del juego no le permitió lucirse, sobre todo en el primer tiempo. Así y todo, con uno le alcanzó y sobre el final, cuando el 2-0 seguía quedándole corto al partido, firmó su doblete y metió el tercero, luego de una gran jugada individual del pibe Palavecino y toques del juvenil Martiniano Moreno y Matías Godoy.

Estudiantes no metió el cuarto de casualidad, pero de todos modos, tres goles de diferencia no es poca cosa. Sobre todo porque enfrente tiene un rival que seguramente de local se hará fuerte, pero que no está ningún escalón por encima del Pincha. Un pie y medio en cuartos para los de Eduardo Domínguez, que irán a sellar el pase a Brasil, el próximo miércoles.