Novak Djokovic: "Nunca me sentí tan querido como Federer y Nadal"

“Actué y aun así me sentí como un niño no deseado. Me pregunté por qué. Me dolió. Luego pensé que los fans me aceptarían si actuaba diferente. Pero tampoco fue así”, agregó el máximo ganador de Grand Slams con 24 títulos, contra 22 de Nadal y 20 de Federer.

“Que alguien sea mi mayor rival no significa que le desee daño, lo odie ni quiera hacer nada en la cancha para derrotarlo. Luchamos por la victoria, y ganó el mejor jugador”, concluyó. La camaradería dentro de una cancha y el buen vínculo entre los tres siempre estuvo claro, pero el serbio sorprendió con esta revelación en una entrevista con Failures of Champions.

Justamente, en cuanto a cómo se llevó con ambos, expresó: “Siempre los he respetado a Nadal y a Federer; nunca he dicho nada malo sobre ellos y nunca lo haré. Los admiraba y todavía lo hago. Pero siempre me he llevado mejor con Nadal”.

Djokovic es considerado por muchos como el mejor tenista de todos los tiempos, respaldado por un impresionante palmarés que incluye más que cualquier otro jugador en la historia. Su enorme talento y fuerte mentalidad lo ha llevado a alcanzar hitos históricos, como sus 100 títulos ATP como singlista, acercándose al récord de 109 trofeos del estadounidense Jimmy Connors.

El serbio viene de ser eliminado en las semifinales de Roland Garros por Jannik Sinner. En la conferencia de prensa posterior a ese partido reconoció: “Este pudo haber sido mi último partido en Roland Garros, por eso fue un poco más emocionante el final. Si este fue mi último partido aquí, ha sido maravilloso en términos de la atmósfera, por lo que recibí de la gente”.

El dominio del llamado Big Three en el tenis mundial es un hecho innegable. Desde que Federer ganó su primer Grand Slam en Wimbledon 2003 hasta la última consagración de Djokovic en el US Open 2023, los tres jugadores han acumulado un total de 66 títulos de Grand Slam de los 81 disputados en ese período. Este nivel de supremacía no tiene precedentes en la historia del deporte.