Estudiantes superó a San Lorenzo y también es líder

A 10 minutos del comienzo, el conjunto local avanzó y abrió el marcador rápidamente. Tras un córner rechazado por Sebastián Torrico, Nicolás Pasquini tomó la pelota a 25 metros del arco y con un gran remate colocó el 1-0 para el Pincha.

El Ciclón, con un juego lento y pocas ideas, tuvo dificultares para reaccionar luego de la apertura del marcador y continuó quedándose atrás sin lograr revertir el resultado parcial. Mientras que el local, con más confianza y decisión, comenzó a encontrar cada vez más espacios para generar peligro y acercarse al segundo gol.



A los 29, los dirigidos por Ricardo Zielinski generaron dos llegadas importantes: primero se acercó Francisco Apaolaza, quien controló perfecto y definió cruzado pero la pelota salió desviada. Poco tiempo después lo tuvo Manuel Castro, que logró avanzar pero al rematar la buena respuesta de Torrico evitó que Estudiantes amplíe la ventaja.



El conjunto de La Plata tomó la iniciativa en todo momento y beneficiándose de que el rival no pudo acomodarse nunca en el campo de juego, siguió generando las situaciones más claras.

Al equipo de Paolo Montero le costó recuperar la pelota y en los pocos momentos que lo consiguió, al avanzar rápidamente la perdió. En un primer tiempo en donde el visitante prácticamente no piso el área rival, Estudiantes supo mantenerse firme y plasmar su superioridad en el resultado.



Las cosas no cambiaron en el segundo tiempo y San Lorenzo siguió arrastrando las falencias a la hora de controlar el balón para imponer un juego propio. El Pincha siguió controlando el juego y a los 10 el travesaño le dijo que no a un gran disparo de Juan Sánchez Miño.



Estudiantes intentó hasta último momento terminar de liquidar el partido y los de Boedo siguieron sin reaccionar. El equipo platense fue el protagonista absoluto y a los 48 minutos, tras un pase de Apaolaza, Matías Pellegrini terminó de liquidar el partido al festejar el 2-0 definitivo.

En la próxima fecha de la Liga Profesional, Estudiantes de La Plata visitará a Talleres de Córdoba el lunes 30 de agosto (21.15) en duelo de líderes, mientras que San Lorenzo se medirá ante Patronato a las 16.45 del mismo día.