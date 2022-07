Estudiantes y Central Córdoba empataron en un partido de futsal

Estudiantes comenzó ganando 2 a 0 pero Central Córdoba se lo empató en un encuentro de futsal: ida y vuelta, juego directo y sin mitad de cancha, etc.

Estudiantes y Central Córdoba empataron 2 a 2 en un partidazo de futsal en La Plata. Sí, de esos que son de ida y vuelta, con juego directo y sin mitad de cancha. Es que tanto el Pincha como el Ferroviario no tienen en su ADN la posesión del balón, tan halagada en el fútbol, sino los ataques directos. Y no solo por eso, si no también por la gran cantidad de disparos de ambos equipos (32 entre ambos).