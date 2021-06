Eurocopa: Bélgica y Países Bajos ganaron y clasificaron

Ucrania le ganó 2-1 a Macedonia. A los 29 minutos del primer tiempo, Andriy Yarmolenko definió y puso en ventaja a la selección ucraniana por 1-0. El rival no pudo concretar sus aproximaciones y la presión de Ucrania concluyó en el segundo gol antes de finalizar la primera parte. Roman Yaremchuk, a los 34, festejó el 2-0

El segundo tiempo los dirigidos por Andriy Shevchenko no pudieron mantener el buen resultado y a los 57 Ezdzhan Alioski encontró el espacio para descontar. Finalmente el único gol de Macedonia no fue suficiente para cambiar el resultado y Ucrania con esta victoria se ubica segundo con 3 puntos en el Grupo C junto a Austria.





Con la vuelta de una de sus figuras, Kevin de Bruyne desde el banco, Bélgica arrancó perdiendo pero en la segunda parte logró dar vuelta el resultado y llevarse el triunfo. Dinamarca consiguió el primer gol temprano, ya que Yussuf Poulsen sorprendió a los 2 y festejó el 1-0.



Bélgica tuvo una primera parte floja y, por eso, el técnico Roberto Martinez decidió poner a una de sus estrellas que no había jugado en su debut por la lesión que sufrió en la final de la Champions League. El ingreso de De Bruyne hizo mejorar el rendimiento del equipo.



A los 55 minutos, Thorgan Hazard fue el encargado de empatar el encuentro. Y siguió siendo más el seleccionado Belga que mostró otro juego en el segundo tiempo y liquidó el pleito con un gol de Kevin De Bruyne a los 70. Con el triunfo Bélgica se aseguró pasar de ronda, al menos como uno de los mejores terceros.





El último partido de la jornada de este jueves tuvo el triunfo de Países Bajos por 2-0 ante Austria. A apenas 11 minutos del comienzo, Memphis Depay fue quien disparó dándole la ventaja al seleccionado dirigido por Frank de Boer. Su equipo mostró una superioridad en la mayor parte del encuentro y lo pudo demostrar también en el resultado.

Si bien en el primer tiempo no hubo otro tanto, las jugadas más claras las tuvo la selección de Países Bajos.



Ya en el complemento, la ventaja en el marcador se amplió a los 67 cuando Denzel Dumfries aseguró la victoria final de su equipo, que, con puntaje perfecto dentro del Grupo C, se aseguró la clasificación a los octavos de final de la Eurocopa.





