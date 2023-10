Ezequiel Ham, de ser lesionado por Tevez al ascenso con Independiente: "Es mi revancha"

El Turco habló con los micrófonos después de lograr el ascenso y dijo: “Es una felicidad enorme, la verdad es que son muchos sentimientos encontrados. Peleamos mucho por esto durante todo el año, nos propusimos esto y acá estamos, lo logramos. ¿Si es mi revancha? Sí. El fútbol siempre tiene revancha. Me tocó disfrutar todo este año y acá está el premio”, comentó el volante.

El Turco se refirió a la consagración de la Lepra en el #NacionalEnTyCSports y al ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino. pic.twitter.com/RaZd5NMc8h — TyC Sports (@TyCSports) October 30, 2023

Ham además agregó: “Le dedico el título a mi mujer, a mi hijo. A mi mamá, que ya todos saben que se lo prometí, no la tengo conmigo, pero me acompañó todo el año y es para ella”, expresó sobre su madre que falleció en enero. Hoy vuelve a la máxima categoría de forma individual ya que él hace un mes había comentado que "me tocó pelearla, bajar de categoría, siempre se me hizo cuesta arriba y es por eso que ahora disfruto el día a día. Yo le prometí a ella que iba a volver a jugar en Primera (sobre su mamá)” y lo pudo cumplir.

La lesión con Tévez

El hecho ocurrió en el 2015 en un partido entre Argentinos Juniors y Boca Juniors en la Paternal. Una jugada desafortunada por parte del delantero Xeneize que le provocó la fractura expuesta de tibia y peroné en la pierna derecha en la que tuvo varios meses fuera del campo de juego.

Un hecho que el propio jugador comentó que le costó mucho y hasta pensó en no volver a la actividad. Luego de dos años volvió a un campo de juego se marchó a Japón y en en el ascenso argentino hasta que llegó esta chance de jugar en La Lepra y poder lograr esta ascenso histórico.

Se podrá dar el cruce en cuanto el conjunto mendocino enfrente al Rojo que tiene a Tévez como entrenador. “Lo perdoné. No tuvo intención de venir a lastimarme y quedó todo bien”, contó hace tiempo en el programa Pasión Paternal. ¿Cómo será el reecuentro?