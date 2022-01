Falcioni criticó a Montenegro por su salida de Independiente

El emperador le salió con los tapones de punta al Rolfi y consideró "desprolijo" el modo en que manejó la desvinculación. De hecho, reveló que se enteró que no iba a continuar en su cargo "por los medios". Después, contó que el exfutbolista se lo reconoció y hasta confesó que habría "colaborado" en buscar un sucesor.

“Hablé con Rolfi Montengro y le dije que se manejó desprolijo respecto a mi situación y que, de esta manera, estaba comenzando mal su trabajo en Independiente. Nos veíamos todos los días y me enteré de mi no renovación por los medios. No me fue de frente. Y él me lo reconoció”, explicó Falcioni en declaraciones con TyC Sports.

Por esa misma línea, añadió que “en el fútbol las cosas se conocen rápido” y admitió que si desde la dirigencia del Rojo le hubieran dicho que el 31 de diciembre decidían cambiar de rumbo en la conducción del equipo “lo hubiera aceptado de buena manera”.

Embed Julio César Falcioni, en #TyCSportsVerano: "Le dije a Rolfi que se había equivocado en las formas y estaba comenzando muy mal su trabajo. Estaba todos los días con nosotros y mientras llamaba a otro técnico. Me lo reconoció y me dijo que se equivocó". pic.twitter.com/r5PT29lxqo — TyC Sports (@TyCSports) January 7, 2022

Por otra parte, el director técnico consideró que en su paso por el club, junto a su cuerpo técnico, trabajaron “con profesionalismo” y detalló: “Creo que estabilizamos a muchos de los jugadores jóvenes que tiene el club. En Independiente conté con un plantel joven; vino un solo refuerzo (Joaquín Laso) que pudo jugar recién en la fecha 13 . Tuvimos muchas complejidades y circunstancias que impidieron que podamos desenvolvernos mejor".

Por último, dijo que que conoce “mucho a Eduardo Domínguez” y que “es un entrenador que está capacitado para dirigir a un grande como Independiente. Ojalá le vaya muy bien”.