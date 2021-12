Federico Mancuello no renueva y se va al Puebla de México

El futbolista, de 32 años, no llegó a un acuerdo con la dirigencia del Fortín, que pretendía contar con él por un año más pero sin hacer uso de la opción de compra de su ficha, sino que lo querían a préstamo, lo cual no convenció al mediocampista por el tiempo y porque la oferta económica no colmaba sus expectativas.

En cambio, la propuesta que Mancuello recibió del conjunto mexicano lo sedujo y es por eso que ya arregló de palabra que desde enero se sumará a la pretemporada del equipo que comanda el argentino Nicolás Larcamón, de buena campaña en este 2020.

Se estima que una vez definidos los detalles de la operación, el jugador viajará a México para realizarse los estudios médicos y estampar la firma en el contrato que, en principio, sería hasta diciembre de 2023, según indicó hoy el portal local Súper Deportivo.

El mediocampista surgido de Independiente, club que soñaba con su retorno en caso de no continuar en Vélez y que verá una vez más postergada esa ilusión, no llegó a hablar con la dirigencia 'roja' por algún ofrecimiento para la próxima temporada.

De esta manera, 'Mancu' regresa a tierras mexicanas después de haber participado en las temporadas 2019 y 2020 en el Toluca, con aceptable desempeño, lo que había sucedido después de tres años de hacerlo en Brasil, jugando para Flamengo y el hoy equipo de segunda división, Cruzeiro.