Fernando Gago: con "bronca" por el empate y la fuerte frase sobre Vecchio

Vecchio terminó hace algunas semanas de rehabilitarse tras la rotura de ligamentos que sufrió en octubre del año pasado y ya lleva varios días entrenando a la par del grupo. Sin embargo, todavía no volvió a ver acción en el campo de juego. Y es debido a que, desde la óptica de Gago, está excedido de peso.

"Si quiere competir y ganarse un puesto, Emiliano tiene que estar en óptimas condiciones. Desde la forma física todavía le falta un montón. Hasta que yo no lo vea en las mejores condiciones, no va a estar disponible", sentenció el entrenador de Racing, sin pelos en la lengua.

vecchio.jfif Emiliano Vecchio nuevamente quedó marginado por exceso de peso.

En la misma línea, Pintita agregó: "Yo tengo algo muy claro y lo vengo manteniendo durante todo el tiempo de trabajo desde que estoy en Racing. Son normas y conductas que las tienen que cumplir todos. Busco la mejor forma física para cada futbolista".

No es la primera vez que Vecchio no es tenido en cuenta por no superar las pruebas de peso, y si algo ha demostrado Gago es que no le tiembla el pulso a la hora de evaluar y decidir, por más fuerte que sea el nombre del protagonista. Así, además del ex Rosario Central han sido marginados Edwin Cardona, Leonel Miranda y Carlos Alcaraz.

De hecho, hace poco más de una semana había descartado a tres futbolistas para el duelo por Copa Argentina ante Huracán -que terminó con derrota por 5 a 3 y eliminación del certamen-, entre ellos Vecchio y Miranda.

Fernando Gago, con "bronca" por el empate ante San Lorenzo

"Generamos mucho en el segundo tiempo, pero es difícil entrarle a un equipo que defiende tan abajo, y las que tuvimos no pudimos meterlas. Creo que nos faltó ese último pase que rompa para poder concretar, me voy con bronca", declaró el DT en conferencia de prensa.

En la misma línea, Gago expresó que "creo que los dominamos, y sabíamos que el partido iba a ser así, salvo un par de contras no nos dañaron, pero sí es verdad que después de la expulsión cambió el partido" y aseguró: "Nos hubiese gustado ganar por cómo se dio el juego, ojalá sea un punto de partido de cara a lo que viene".

Además, analizó el doble nueve que utilizó en un pasaje del partido juntando a Maxi Romero con Roger Martínez, algo que ya había hecho frente a Huracán: "Los vi bien, pensé que iba a encontrar más espacios con los dos juntos, pero cuando ellos se quedaron con uno menos se hizo muy difícil, buscamos más por las bandas y finalizar con un centro, pero los vi cómodos a los dos".

Por último, se refirió a los polémicos gestos que hizo Gustavo Gallego, su ayudante de campo, a la hinchada de la Academia, durante el partido contra el Globo. "Fue una equivocación, como cabeza del grupo me hago absolutamente responsable. Se equivocó y le pido disculpas a toda la gente de Racing si se enojó. También hay que decir que el gesto no fue a los hinchas, eran 4 o 5 que insultaron desde la entrada en calor. No lo justifico, lo que hizo mi ayudante estuvo muy mal", aseguró.

HKKU7MVKDRBXNNL5KML2S326JM.webp

Gago, resistido por los hinchas, fue bancado por los futbolistas con un gesto de Leonardo Sigali, capitán del equipo, que tras convertir del empate ante San Lorenzo fue directamente a abrazarlo.

"Fernando es una persona que, en los momentos más difíciles, nos convenció de volver a creer en nosotros mismos, y en lo personal es algo muy importante. Le ha dado al club una identidad de juego, entiendo el malestar de la gente porque a nadie le gusta perder, pero a mi me duele muchísimo. El respaldo es muy importante", dijo el Oso.