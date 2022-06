Fernando Gago: "Tengo un plantel que está muy bien"

"El semestre fue bueno, se encontró una línea de juego y hubo puntos muy altos en lo individual como en lo colectivo", destacó.

Pese a resaltar en todo momento el rendimiento general de la Academia, al recordar la eliminación de la Copa Sudamericana expresó: "Fue un golpe muy duro que dejó un sabor amargo. Lo que pasó hay que tomarlo como un crecimiento. Tenemos que dar más, porque con lo que hicimos no alcanza".

En relación al mercado de pases, Gago declaró: "Veremos qué opciones aparecen. Quiero algo que nos potencie desde la jerarquía, personalidad y juego".

"Tengo un plantel que está muy bien y hay que encontrar casos específicos que aporten algo más", resaltó.

Con respecto a la llegada de Emiliano Vecchio, el entrenador comentó: "Puede ser interno y también número cinco. Hace muy bien lo de generar juego interno. Ahora tenemos que ponerlo bien, porque está con nosotros desde hace un par de días y trabaja aparte. Necesita una adaptación. Nos puede dar desequilibrio y último pase".

Este sábado a las 21.30, Racing debutará ante Huracán en la Liga Profesional. Si bien Fernando Gago no suele dar pistas del once titular en el transcurso de la semana, no parece haber mucho misterio en la formación con los regresos del Chila Gómez y Enzo Copetti, suspendidos en el encuentro con River de Uruguay.

El posible equipo titular sería el siguiente: Gastón Gómez; Facundo Mura, Nery Domínguez, Emiliano Insúa, Gonzalo Piovi; Leonel Miranda, Aníbal Moreno, Carlos Alcaraz; Tomás Chancalay, Enzo Copetti, Edwin Cardona.