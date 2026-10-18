Ferro ganó con polémica y quedó a un paso de jugar la final por el ascenso a Primera

El Verdolaga venció 1 a 0 a Racing de Córdoba con un penal cobrado por una mano fuera del área y le lleva cinco puntos con seis en juego a Godoy Cruz para ganar su zona e ir a la final de la categoría.
La Primera Nacional está a punto de conocer los ganadores de las zonas y finalistas de la categoría por el primer ascenso a la máxima categoría. Ferro Carril Oeste derrotó 1 a 0 a Racing de Córdoba en Caballito y quedó a un paso de ganar su zona e ir a la final por el ascenso. De hecho, si Godoy Cruz no vencía a Estudiantes de Buenos Aires ya quedaba primero, pero el Tomba se impuso por 6 a 3 en un partidazo y sigue vivo en la pelea por el primer lugar de la Zona A.
El único tanto del encuentro en el estadio de Oeste llegó en el complemento, cuando Lautaro Parisi convirtió desde el punto penal. La sanción de Bruno Amiconi generó polémica: el juez cobró una mano de Bay, aunque las imágenes de la transmisión mostraron que el contacto habría ocurrido fuera del área. Con el resultado a favor, el local administró la diferencia y contó con intervenciones de Laborda para evitar que la ventaja fuera mayor.
El triunfo tuvo un valor especial porque Ferro ya conocía la derrota de Deportivo Morón. Sin desplegar un fútbol brillante, había sido superior durante la primera mitad y logró sostener el resultado en el tramo final. Así, el Verdolaga quedó en una posición favorable para asegurar el primer lugar de su zona y, aunque le venía bien la derrota del Tomba para pasar directo a la definición, tendrá que esperar con una gran ventaja.
En Mendoza, Godoy Cruz venció 6-3 a Estudiantes de Caseros en un partido electrizante disputado en el estadio Feliciano Gambarte. El Tomba alcanzó los 60 puntos y quedó a cinco unidades del líder, cuando todavía restan seis por jugarse. La goleada le permitió mantener abierta la pelea por el boleto directo a la final por el ascenso.
La gran figura de la jornada fue Martín Pino, autor de un triplete que lo llevó a los 17 tantos en el campeonato. Ian Vera anotó por duplicado para el conjunto bonaerense, mientras que Vicente Poggi, Felipe Cairus, Axel Rodríguez y Santiago Camacho también formaron parte de una tarde cargada de emociones y nueve goles.
Además de acercarse al objetivo principal, el equipo mendocino estiró a ocho su racha de partidos sin derrotas y aseguró su participación en el Reducido. El calendario le depara una visita a Mitre de Santiago del Estero el próximo domingo y el cierre de la fase regular frente a Almirante Brown, en condición de local.
Con dos jornadas por delante, Ferro conserva la ventaja, pero todavía no puede relajarse. Godoy Cruz necesita sumar y esperar un tropiezo del líder para intentar arrebatarle el primer puesto. La definición de la Zona A promete emociones hasta el final.
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