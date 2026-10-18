Ferro ganó con polémica y quedó a un paso de jugar la final por el ascenso a Primera

Godoy Cruz goleó y mantiene la ilusión

En Mendoza, Godoy Cruz venció 6-3 a Estudiantes de Caseros en un partido electrizante disputado en el estadio Feliciano Gambarte. El Tomba alcanzó los 60 puntos y quedó a cinco unidades del líder, cuando todavía restan seis por jugarse. La goleada le permitió mantener abierta la pelea por el boleto directo a la final por el ascenso.

La gran figura de la jornada fue Martín Pino, autor de un triplete que lo llevó a los 17 tantos en el campeonato. Ian Vera anotó por duplicado para el conjunto bonaerense, mientras que Vicente Poggi, Felipe Cairus, Axel Rodríguez y Santiago Camacho también formaron parte de una tarde cargada de emociones y nueve goles.

Además de acercarse al objetivo principal, el equipo mendocino estiró a ocho su racha de partidos sin derrotas y aseguró su participación en el Reducido. El calendario le depara una visita a Mitre de Santiago del Estero el próximo domingo y el cierre de la fase regular frente a Almirante Brown, en condición de local.

Con dos jornadas por delante, Ferro conserva la ventaja, pero todavía no puede relajarse. Godoy Cruz necesita sumar y esperar un tropiezo del líder para intentar arrebatarle el primer puesto. La definición de la Zona A promete emociones hasta el final.