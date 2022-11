Festeja Alemania: Costa Rica le ganó a Japón

Tras ser aplastado y humillado por España (cayó por 7 a 0) en su estreno, Costa Rica hizo un planteo ultra defensivo: un sistema 5 - 4 - 1 y sin salir a presionar, esperando en su campo. La decisión de su entrenador, el colombiano Luis Fernando Suárez no fue buena para el espectáculo (monólogo de Japón), pero sí inteligente para el flojo plantel con el que cuenta para jugar un Mundial: su equipo se ubica ¡78°! en el ranking de valor de Transfermarkt.

El partido se jugó cómo quiso Costa Rica: resignó casi todo el partido atacar, pero Japón, que en un duelo palo por palo seguramente lo hubiera vencido, lo lastimó poquísimo, salvo con dos remates que tapó Keylor Navas. Es decir, por virtud (mucho orden) y falta de ideas, movimiento y atrevimiento de su rival, no se vio el equipo que supo dar el golpe en su debut al vencer al gigante de Alemania. Una decepción...

Los japones comenzaron muy metidos (antes del minuto ya habían conseguido un córner) y con el dominio absoluto del balón (el rival decidió no disputarlo). Por media hora, fueron y fueron, pero chocaron con el muro de las dos líneas defensivas o el offside, sin poder generar ocasiones de gol. Por eso, Hajime Moriyasu decidió un cambio táctico a los 30 minutos: hacer lo mismo que Costa Rica, no presionar y darle la pelota para que salgan de su campo y luego tener espacio y poder lastimar de contraataque. Pero fue perjudicial...

Es que pasó de ser un monólogo de Japón a ser un partido muy chato, que no lo jugaba nadie. Si bien Costa Rica, aún con la pelota, ni siquiera llegaba al arco rival, los japoneses dejaron de estar plantados en la mitad de cancha de su rival, con jugadas que aún no funcionaban, pero al menos las tenía y perdió tiempo con la posesión de los ticos. Costa Rica ganó confianza y en la primera que tuvo (error en salida de Japón), dio la estocada... Floja respuesta de Gonda, que venía de ser figura ante los alemanes. ¿Estaba frío al no haber recibido ningún disparo antes?

Luis Fernándo Suárez y una Másterclass con Costa Rica de cómo potencial a tu equipo y bajar el nivel del rival para competir. Costa Rica dejó atrás el episodio con España de la mejor manera, una victoria, manteniendo el arco en cero y ahora se ilusiona con llegar a octavos de final, al igual que Alemania...