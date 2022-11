Lionel Messi: "Sabíamos que hoy arrancaba otro Mundial"

"Había que ganar para acomodarnos. Nos costó mucho el primer partido, es normal porque hay muchos condicionantes en el primer partido, muchos chicos que juegan su primer Mundial, el horario. No son excusas, pero no salimos como teníamos que salir. Fueron dos jugadas aisladas que nos hacen perder" inició la Pulga.

Y analizó: "Sabíamos que tenemos que jugarlo de esta manera, era un partido muy complicado para levantarnos porque México te juega bien, tiene un gran técnico. El primer tiempo lo jugamos como lo teníamos que jugar, con mucha intensidad. El segundo, cuando nos calmamos y empezamos a mover la pelota, volvimos a ser lo que somos nosotros".

"Sabíamos que hoy había que ganar, que hoy arrancaba otro Mundial para nosotros y lo pudimos hacer", continuó el futbolista del PSG que luego desmintió molestias físicas que se rumorearon: "No sé porqué se dijeron tantas cosas. El otro día se habló del tobillo y no tenía nada, y al finalizar el primer partido me lo doblé. Pero entrené normal, a la par del grupo".

Por último, cerró con otro mensaje a la gente: "No podemos bajar los brazos ahora, ahora es esto, nosotros lo pusimos así. tenemos todas finales, no podemos errar y la respuesta de la gente tenia que ser así. Nosotros le cumplimos".